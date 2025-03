Todavía les guardan rencor: abuchean a Yahritza y su esencia en concierto de Ana Bárbara; público no perdona

TE PUEDE INTERESAR: ¿Vendrá a Monterrey o Saltillo? Confirma Lady Gaga concierto en la CDMX en abril ... ¡A romper los ahorros!

A pesar de la reacción adversa, la situación mejoró ligeramente cuando la banda comenzó a interpretar una de sus canciones. Ana Bárbara, tratando de suavizar el momento, pidió un aplauso para los hermanos, buscando apaciguar el ánimo del público. Sin embargo, el rechazo hacia la banda parecía ser inquebrantable.

El conflicto que persiste

El conflicto que persigue a Yahritza y su Esencia no es reciente. Desde que la banda comenzó a ganar notoriedad, sus integrantes han sido objeto de controversia por una serie de declaraciones que muchos interpretaron como una falta de respeto hacia la cultura mexicana. Los comentarios realizados por los hermanos sobre aspectos de la vida cotidiana en México, como la comida y el ruido de las ciudades, provocaron una avalancha de críticas en redes sociales.

Uno de los momentos más criticados fue cuando Yahritza comentó sobre su percepción del entorno mexicano, mencionando: “Sí me gusta, pero no me gusta cuando me levanto, cuando estoy durmiendo porque se escuchan los carros, las sirenas de los policías y todo, pero sí me gusta, está bonito.” Además, su hermano Armando también opinó sobre la gastronomía mexicana, señalando: “Yo he estado aquí por más tiempo, pero no me gusta mucho la comida aquí, me gusta más en donde vivimos, en Washington, la neta le dan una sazón que sí pica y sabe bueno.”

Estas palabras desataron una gran indignación entre los internautas, quienes consideraron las declaraciones como una ofensa hacia el país y su cultura. La respuesta fue inmediata: una cancelación masiva en redes sociales y un rechazo generalizado hacia la banda.

¿Una oportunidad para la reconciliación?

Aunque Yahritza y su Esencia han intentado disculparse públicamente por sus comentarios y han manifestado su intención de mejorar su relación con el público mexicano, el impacto de sus palabras aún persiste. La reciente experiencia en el concierto de Ana Bárbara demuestra que, para muchos, sus disculpas no han sido suficientes para restablecer la confianza y el apoyo que alguna vez tuvieron.

Con cada paso, Yahritza y su Esencia siguen enfrentando el desafío de recuperar el cariño de su audiencia y superar la controversia que los rodea. Este episodio en Los Ángeles es solo un reflejo de un conflicto que aún parece lejano de resolverse por completo.