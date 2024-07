Mijaín López: el humilde campeón que busca hacer historia en París 2024

“Creo que no ha cambiado mucho porque sigo siendo el mismo Mijaín natural, el mismo Mijaín sencillo, humilde”, cuenta Mijaín López a Olympics.com.

TE PUEDE INTERESAR: Esposo de Salma Hayek estaría por comprar a las Chivas y adquirir refuerzos de lujo para el Rebaño

“Creo que eso es una de las cosas que me ha dado el deporte. Creo que eso es lo que me ha dado la grandeza de mi deporte. Por eso que todos los seguidores, todos los amigos, todos me siguen porque saben que Mijaín López es un atleta que se entrega a todo a su deporte, que lucha no solamente la medalla para él, sino para todo el mundo”.