¿Moisés Muñoz a la Conade? El exportero del América le quitaría el puesto a Ana Gabriela Guevara

Moisés Muñoz levantó la mano para dirigir a la Comisión Nacional del Deporte tras sumarse al equipo de Claudia Sheinbaum, candida a la Presidencia de México por parte de Morena.

El ídolo americanista dejó su trabajo como analista de TUDN para estar en el proceso electoral en donde la exjefa de Gobierno buscará ser titular del Ejecutivo federal del país.

Un decisión que generó polémica en redes sociales, teniendo rápida respuesta por parte del exjugador de la Selección Mexicana, quien en plática con Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal levantó la mano para llegar a la Conade.

“Yo estoy enfocado en promover el deporte en todo el país, y si en su debido momento, que la doctora va a ser nuestra primera presidenta, si ella me encomienda la labor de la Conade, yo encantado de la vida, sería un honor”, comentó en entrevista con el programa “La Corneta”.

Muñoz, agregó en la conversación que no recibe beneficios económicos por sumarse al proyecto y que los insultos no le importan.

“Estoy acostumbrado, soy americanista y las mentadas de madre las he recibido durante años, no me preocupa eso, el tema de la política y sumar como ciudadano viene porque quiero hacerlo.