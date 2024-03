¡Nadie lo esperaba! Novak Djokovic no estará en el Miami Open

Hay que recordar que desde el 2019 Novak Djokovic no disputa este torneo de Miami , el año pasado el serbio no disputó este torneo porque se requería que los participantes estuvieran vacunados contra el Covid-19 , y como es sabido el tenista está en contra de la vacuna.

El día de hoy, desde Belgrado , se confirmó la noticia de que el tenista serbio no participará en el Masters 1000 de Miami , así lo dio a conocer el Sasa Ozmo , periodista de Sport Klub .

Como dato extra, a pesar de no jugar el Abierto de Miami , no peligra su primer lugar en el ranking ATP.

¿CUÁNDO VOLVERÁ NOVAK A LAS CANCHAS?

Por otro lado, el Sasa Ozmo, dio a conocer que el ganador de 24 Grand Slams, posiblemente volverá a la duela, para el Abierto de Monte-Carlo, donde figura en la lista de entrada.

Djokovic, no se pierde un Masters de Monte-Carlo, (lugar donde actualmente reside) desde su debut en ese torneo en 2006, a excepción del de 2020 que fue cancelado por pandemia.

TE PUEDE INTERESAR:

DJOKOVIC AUTOCRITICA SU NIVEL DE JUEGO Y LO TACHA DE MALO

Después de la sorpresiva eliminación del Indian Wells ante el italiano, Luca Nardi, número 123 del ranking ATP, el tenista serbio criticó su nivel de juego después de la derrota.

”Me ha sorprendido mi nivel de juego, realmente malo. Voy a analizar bien qué podría haber hecho para que las cosas fueran distintas. No es una buena sensación marcharse tan pronto de aquí, quería hacerlo bien después de estar cinco años sin competir. Cometí algunos errores no forzados, terribles y jugué bastante defensivo. No hay excusas, debería haberlo hecho mucho mejor. Ha sido un desempeño muy pobre por mi parte”, comentó Novak.