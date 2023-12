‘Nahuel es un payaso’... Cuauhtémoc Blanco explota contra el portero de Tigres y de paso contra Gignac (video)

Blanco se dio cita en el partido de vuelta para festejar con el equipo el campeonato 14 la noche del domingo.

“Todos los americanistas estamos contentos, pero ustedes (los medios) van a estar fastidiando por la expulsión, pero el América se lo merecía”.

CUAUHTÉMOC: “NAHUEL Y GIGNAC SON PROTAGONISTAS Y A VECES SE PASAN”

Pero Cuauhtémoc reprochó a las estrellas de Tigres André-Pierre Gignac y Nahuel Guzmán su actitud contra las Águilas y recordó que siempre defenderá a los azulcremas.

“Son buenos jugadores, lo que pasa es que no me gusta que ofenda a un compañero del América que lo humilló, igual que el portero, que no sé ni como se llama... es un payaso, Nahuel sí que es un payaso, les encanta ser protagonistas”

“Yo voy a defender siempre al americanismo y yo creo que a veces se pasan con sus declaraciones”

Blanco Bravo se refirió a las declaraciones de Gignac, quien en la previa de la final de vuelta de la Liga MX deseó que Miguel Layún se retirara “por la puerta de atrás”.

“Es un gran futbolista, pero no puede ofender a un jugador del América. Apenas me enteré de las declaraciones que hizo de Layún y no me pareció correcto. Calladito te ves más bonito”

Pese a las declaraciones del ex futbolista azulcrema, a su consideración, los felinos como un futbolista grande, debido a que en los últimos años, ha logrado cosas importantes y estado en las instancias que le permiten pelear constantemente por siempre pelear por el título.

“Tigres es un equipo muy grande, para mi sí, porqué es un equipo que ha invertido mucho, igual que Monterrey, igual que Cruz Azul, igual que Pumas, pero ahora les tocó perder”, dijo el ex seleccionado mexicano.