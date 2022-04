No dudará Sebastián Córdova en celebrar si le mete gol al América

El mediocampista de Tigres, Sebastián Córdova, aseguró que si juega ante América este sábado, dentro de la jornada 16 del Torneo Clausura 2022, y le toca anotar un gol, sí festejará, pero dejó en claro no será en contra del cuadro capitalino.

“No, no soy tanto de festejar y si lo hago son normales, no es por echarle festejo al América por estar acá, si festejo es por la emoción del partido, nada que ver, ni por grillero o algo así, nada que ver”, declaró.

En el paso del tiempo han existido jugadores que han omitido los festejos ante el cuadro de Coapa cuando le anotan luego de su paso por ese equipo, y Sebastián Córdova indicó no sé privaría de ello, pero no será en contra de su ex equipo.

El jugador habló sobre lo que representa para él medirse al América y dijo será bueno recordar, por lo que espera el timonel Miguel Herrera le dé la oportunidad de estar en el terreno de juego.

“Es bonito, recordar y volver a vivir momentos que tuve, grandes compañeros que tuve, será un gran partido, ojalá me toque jugarlo”, expresó tras la práctica que tuvieron los felinos en el Estadio Universitario de cara al cotejo ante las Águilas del América.

Tigres llega a ese compromiso en busca de regresar al triunfo, luego que en su anterior compromiso cayeron frente al Necaxa, lo cual les significó perder la cima de la clasificación general.