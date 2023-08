¿Ódiame más?... Ella es Aguideame, sus papás inventaron su nombre en honor al Club América

La joven explicó que siempre tiene problemas con su nombre porque hay quienes no saben cómo pronunciarlo adecuadamente, así que explicó cómo se dice, dejando claro que al ser una abreviación de “Águilas del América”, se debe decir “Agui de Ame”, sin embargo, también enfatizó que sus seres queridos se limitan a decirle Agui, para no complicarse en el llamativo nombre.

La joven michoacana se volvió al viral gracias a una publicación de TikTok en la que cuestionaba a los internautas sobre “El nombre más extraño que hayan escuchado en sus escuelas”, a lo que Gladis (su segundo nombre) sin pena y orgullosa de su nombre original respondió: “Me llamo Aguideame, (significa Águilas del América, mi papá se lo inventó abreviando la palabra).

¿Qué sientes al tener un nombre poco común y tan original?

“Tiene sus pros y tienes sus contras, mi nombre no lo he escuchado hasta ahora. Me gusta tener un nombre único, la verdad, siento que es mi marca personal, pero también no me gusta la parte de la pronunciación, luego me pronuncian mal. No ha habido personas que hayan escuchado mi nombre y adivinen el significado. Casi siempre me pregunta, y al momento de decirlo, a veces recibo burlas y a veces no”.

¿Has sufrido de bullying en la escuela por tu nombre “Aguideame”?

“No, la verdad han sido más comentarios positivos, casi negativos, no recibo. Hasta ahora que todo se volvió viral, como que ahí hay un poquito más de comentarios negativos, pero así antes dé, no. Todo me lo tomo con humor, no me afectaba realmente los comentarios. A veces también mis mismos compañeros que eran americanistas llegaban y me decían: ‘Perdimos, no puede ser’, pero casi comentarios mala onda, no hubo”.