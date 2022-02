Packers nunca prometieron un canje a Aaron Rodgers

Cuando Aaron Rodgers regresó a los Packers en julio pasado de su alejamiento de temporada baja, ambas partes facilitaron una potencial separación en el actual receso de campaña con base en los asustes a su contrato. El gerente general Brian Gutekunst informó, sin embargo, que nunca prometió al quarterback que sería canjeado al término de la campaña del 2021.

Entonces, ¿qué harán los Packers si Rodgers decide que todavía desea jugar en el 2022, pero no para Green Bay?

“Hay algunos hipotéticos que no creo vamos a ir por esos caminos en este momento”, reveló Gutekunst durante una conferencia de prensa que tenía la intención de servir como preámbulo al Combinado de Talento de la NFL de la semana entrante.

Se ha considerado ampliamente que Rodgers y los Packers tienen un pacto de palabra en el sentido de que, si el Jugador Más Valioso reinante todavía deseaba salir después de la campaña del 2021, sería traspasado.

“No fue algo que le dijimos”, señaló Gutekunst, quien tiene control total sobre los movimientos de plantilla, en una sesión separada con reporteros que cubren a la franquicia. “De nuevo, creo que toda la conversación con Aaron la temporada pasada antes de que regresara fue, en todo caso, al final de la temporada pasada, nos sentaríamos como grupo y trabajaríamos para resolverlo, de un modo o el otro”.

Es improbable que los Packers mantengan una postura rígida y obliguen a Rodgers a jugar únicamente para ellos --y ciertamente no lo van a cortar, y dejar que emigre gratis--, pero Gutekunst dijo que no está tentado a recibir una tonelada de selecciones por Rodgers y/o el receptor abierto Davante Adams, quien tiene programado convertirse en agente libre el mes entrante.

“Porque pienso que tenemos una buena oportunidad como cualquier de ganar el Super Bowl el año que viene”, respondió Gutekunst cuando se le preguntó por qué no querría traspasar a Rodgers. “Es el Jugador Más Valioso de la liga. Es nuestra meta. Creo que tenemos una oportunidad de lograrlo ahora. Es el por qué”.

Aunque Gutekunst dijo que los Packers “desperdiciamos esa oportunidad” como los primeros en la siembra de la NFC en los pasados playoffs, no le cargó la derrota de la Ronda Divisional ante los 49ers al desempeño de Rodgers. En lugar de eso, el ejecutivo apuntó a la incapacidad de otras facetas del equipo de compensar por un mal desempeño de otra unidad, en este caso, los equipos especiales.

Marcó la segunda temporada consecutiva en que los Packers fracasan en su intento de alcanzar el Super Bowl como el primero en la siembra.

“Estamos decepcionados de que no culminamos todo en el último par de años, pero no hay motivo para pensar que no podemos regresar allí de nuevo y derribar la puerta y meternos allí”, sostuvo Gutekunst. “Así que, sí, creo que vamos con todo hacia adelante”.

Rodgers dijo en “The Pat McAfee Show” que todavía tiene cosas en qué pensar antes de tomar una decisión respecto a una temporada N° 18 en la NFL. Gutekunst, no ofreció pistas respecto a si sabía en qué sentido se inclinaba Rodgers, diciendo creer “lo sabremos aquí pronto”, y que el equipo no lo presionará para tomar una decisión.