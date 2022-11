Padres de Javier presagiaron el ‘Sin hit ni Carrera’ contra Filis

Este es además el segundo partido sin permitir imparables desde el juego perfecto lanzado por Don Larsen , de los Yanquis de New York , el 8 de octubre de 1956, ante los Dodgers de Brooklyn .

“Mi padre y mi madre me dijeron que yo iba a tirar un no hitter hoy”, dijo, con voz entrecortada, un emocionado Javier en declaraciones a la retransmisión estadounidense tras este histórico partido que acabó con victoria de los Astros de Houston (0-5).

“Creo que eso me mantuvo enfocado, como que era algo que yo tenía que regalarles a ellos en el día de hoy, y gracias a Dios tuvimos ese éxito”, afirmó.

“Me ha ido bien siempre con Vázquez y con Maldonado, ellos me llevan a un buen ritmo y me saben llamar las jugadas. Los dos me han ayudado bastante”, resaltó.

Consciente de la importancia de una victoria este miércoles luego de la derrota que sufrieron en el tercer partido de la serie el pasado martes, Javier destacó la actitud con la que sus compañeros asumieron la derrota y salieron en busca del triunfo.

“Lo mejor fue que pudimos mantener el ánimo. Perdimos ayer y ayer mismo estábamos diciendo que veníamos a ganar hoy”, reveló el derecho, quien ha ganado sus dos aperturas en esta postemporada sin permitir anotaciones en 11.1 episodios y en los que suma 14 ponches.