”Se acerca al sueño que tengo, deseo retirarme en esta institución, espero durar algunos años más y estar bien físicamente, esperemos no se den lesiones. Lo más importante estar para competir y yo estar consciente que el día que no puedo más, decir hasta aquí para dar oportunidad a la gente nueva, que cumpa su sueño”.

Brizuela espera a finales de año, por lo charlado, lograr un acuerdo que lo deje mínimo otros dos años más en la institución, solamente falta afinar detalles del contrato, acuerdos como suma de minutos, logros y aterrizar el sueldo para que ambas partes se vean beneficiadas.

”Hemos hablado, me siento tranquilo porque va todo muy bien, lo cual me tiene contento porque me están dando la oportunidad de continuar con este equipo, me deja tranquilo eso, ya no estoy preocupado y preguntando ¿qué va a pasar? Eso también es parte fundamental para que un jugador esté concentrado en el campo”.