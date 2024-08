MÚSICA Y DANZA: UNA SINFONÍA DE TRADICIÓN Y MODERNIDAD

El repertorio musical de la ceremonia recorrió las emociones de los franceses con temas emblemáticos como “Emmenez moi” de Charles Aznavour y “Champs Elysées” de Joe Dassin, para luego pasar a ritmos más modernos como “Freed from desire” de Gala Rizzatto, y el icónico “We are the champions” de Queen. La entrega de medallas del maratón femenino y un homenaje a los 45,000 voluntarios dieron paso a la obra “Records”, dirigida por Thomas Jolly.

Este segmento se desarrolló en un escenario que recreaba los cinco continentes, con evocaciones a la antigua Grecia y la aparición de la famosa escultura de la Victoria de Samotracia, en un guiño al país originario del olimpismo.