Presenta problema estructura de gradas en Hermanos Rodríguez; crea retrasos en GP de México

A través de videos en redes sociales , algunos asistentes se quejaron que ingresaron tarde por la puerta 8 del inmueble de la Colonia Magdalena-Mixuca y que, una vez que los dejaron pasar, no pudieron subir a la grada 2-A, que presentó problemas estructurales y no se habilitó para el uso del público .

Mediante un comunicado, la organización del Gran Premio de México brindó una explicación sobre los problemas que tuvieron en la Puerta 8 y en dicha grada 2-A, y aclararon que no contó con el estándar de calidad y quedó inhabilitada para este viernes.

“El GP de México decidió no abrir la Grada 2-A de la Zona Naranja hoy viernes 5 de noviembre, ya que se detectó que aún no cumple con el estándar de calidad del evento. Los asistentes podrán ingresar al Autódromo Hermanos Rodríguez por la Puerta 8 a todas las zonas de servicio localizadas detrás de la Grada 2-A en Zona Naranja, sin embargo no se podrá hacer uso de la grada por hoy”, informaron.