¿Qué es la Clostridium Difficile?: La bacteria que causó la muerte de André Marín

El deterioro en la salud de André Marín lo llevó a ser internado nuevamente hace algunos días en un hospital de Monterrey , donde se sometió a una delicada cirugía de doble trasplante de pulmón. Lamentablemente, su cuerpo no pudo resistir el procedimiento y falleció en la madrugada de este lunes.

David Faitelson, su compañero y amigo, relató en un programa de radio que Marín “luchó hasta el final contra una enfermedad que se fue complicando desde la pandemia. Le hicieron un trasplante de pulmón, pero terminó vencido... Su hijo André lloraba desconsoladamente esta mañana”.

Marín había compartido con Fox Sports en febrero de 2023 cómo vivió los momentos más críticos de su enfermedad. Recordó que en 2022, su cuerpo sufrió un colapso: “Primero fue el Clostridium, y en 2022 fue el peor año de mi vida; en enero me explota el estómago, me internan, pierdo mucho peso y tengo problemas en la espalda. En marzo me operan y lo hacen mal”. El comunicador calificó su supervivencia como un “milagro”.