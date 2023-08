‘Que no se quejen’ afirman Josef Martínez y el ‘Tata’ Martino a clubes de la Liga MX en la antesala de los Cuartos de Final

Vinculada a esta declaración, Gerardo “El Tata” Marino , defendió el torneo donde compiten los cuadros de la MLS y, agregó, que no deberían existir reproches en contra de este torneo pues los altos mandos de los clubes de la Liga MX aceptaron las condiciones en las que se realizaría el certamen.

“Dijeron que venir aquí [a la Leagues Cup en Estados Unidos] era muy fácil; creo que se fueron a casa no tan fácil, ni tan felices, pero bueno. Esperemos que para la próxima les vaya mejor” , comentó el delantero venezolano.

“La MLS no dijo vamos a hacer un torneo pero lo hacemos como queremos y el que quiere venir a jugar que lo haga y el que no, no.

En la Concacaf hicieron un torneo, llamó a la MLS a la Liga MX, se sentaron, vieron cómo iba a ser el torneo, cuánta plata iban a ganar, cómo era el negocio, porque nos olvidamos que el negocio gusta a todos y luego vienen las protestas”, agregó el “Tata”.

Para el mandamás pampero, los jugadores, entrenadores y directivos de los equipos mexicanos deberían reclamar a la Federación encargada de hacer estos convenios, es decir, la FMF.

¿CUÁNDO Y QUIENES JUEGAN LOS CUARTOS DE FINAL DE LA LEAGUES CUP?

Los Cuartos de Final de la Leagues Cup arrancan mañana viernes con el partido entre el Filadelfia Union y el Querétaro, que se llevará a cabo a las 6 de la tarde. Media hora más tarde, Messi y compañía chocarán ante el Charlotte FC, buscando su pase a las Semifinales.

A esa misma hora, el Nashville SC, club que dejó fuera de competencia al América, se verá las caras con el Minnesota.

Y, con broche de oro, la jornada de esta instancia la cerrará el LAFC de Carlos Vela, quien estará ausente por una dolencia muscular, se enfrentará a los Rayados de Monterrey a las 8:30 de la noche.