¿Qué tienen en común Katya Echazarreta, Diana Flores, Nuria Diosdado, Paola Longoria y Elena Reygadas?

Minutos antes, durante una conferencia de prensa -la joven que soñaba con jugar contra la mejor racquetbolista y venció teniendo sólo 18 años- reconoció que falta apoyo en el deporte , situación que ella misma vivió cuando no creían en el raquetbol; en su lugar -y conforme fue avanzando-, fue gracias a sus patrocinadores como pudo recibir apoyo forjar su legado , punto que no todos los deportistas actualmente tienen.

“Un México donde le marque a mi papá y no me pregunte ¿qué pasó?, donde no me preocupe por vivir a la distancia”, Diosdado trajo a la mesa la inseguridad en el país, cómo estar al pendiente de amigas es algo común o cómo propiciar una educación en casa.

La atleta recalcó que es necesario soñar con un México seguro, para seguir teniendo un México de grandes. La nadadora artística compartió, cómo a diferencia de otros rubros, es en su disciplina donde son los hombres quienes piden mayor apoyo y visibilidad.

DIANA FLORES: SUEÑO CON UN MÉXICO DEL CÓMO SÍ

“Encontrar el cómo sí y no encontrar los no, como camino”, Diana no soñaba con jugar ni ser una súper estrella del Flag Football. Cuando era chica no conocía de fútbol americano pero fue su familia quien la acercó y hoy es parte de un deporte con millones de seguidores: incluidas estrellas de la NFL.