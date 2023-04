¿Qué ver este fin? Una prueba más para Saraperos de Saltillo y Checo Pérez vuelve con la F1

Como cada fin de semana, se concentrarán distintas actividades del mundo del deporte en distintos puntos del planeta y, lo más importante, con mexicanos en ellas. Justo por eso, en VANGUARDIA te compartimos la agenda de lo que podrás disfrutar este viernes, sábado y domingo en las disciplinas como fútbol, básquetbol, beisbol, entre otras. LOCALES: SALTILLO AL DÍA Racers: en su intento por permanecer en la contienda, se enfrentará en “el Garage” a las Mexcaltecas de Nayarit en punto de las 20:00 horas, mientras el 30 también lo hará en el mismo lugar, pero frente a Mieleras de Guanajuato a las 18:00 h. Cabe mencionar que es su primera serie en casa. Dinos: como parte de la Semana 8 de la Campaña 2023, el equipo de fútbol americano de la LFA de Saltillo viaja hasta Guadalajara para enfrentarse a las 17:00 horas. VQueens: llegó la inauguración de temporada del equipo femenil de fútbol americano en bikini, que, por motivos de remodelación del Estadio Olímpico, tuvo que cambiar de sede al Gimnasio Municipal de Ramos Arizpe. El encuentro será contra Puebla en punto de las 19:30. LIGA MEXICANA DE BEISBOL En Coahuila hay tres novenas en la Temporada 2023 de la Liga Mexicana de Beisbol, y con el fin de darles seguimiento, a continuación te presentamos sus encuentros de la tercera serie: Saraperos: los peloteros de la capital continúan con su participación en casa al recibir a los Diablos Rojos del México en la serie que arrancará esta noche y concluirá el domingo.

Acereros de Monclova y Algodoneros Unión Laguna: los de la ciudad del acero continúan con con su participación como visitantes; en esta ocasión, desde el Estadio de la Revolución de los Algodoneros Unión Laguna. Ambas novenas se enfrentarán tres días seguidos a partir de hoy.

FÚTBOL MEXICANO A partir de hoy, los equipos del Torneo Clausura 2023 en la Liga MX enfrentarán a sus respectivos rivales en el duelo correspondiente a la última jornada del certamen. Será FC Juárez vs Club América quienes arranquen la jornada, en punto de las 21:10 h desde el Estadio Olímpico Benito Juárez. Resto de los partidos: Sábado: -Atlético de San Luis vs Atlas a las 17:00 h, en el Estadio Alfonso Lastras.

-Guadalajara vs Mazatlán a las 19:05 h, en el Estadio Akron.

-Monterrey vs Pumas UNAM a las 19:05 h en el Estadio BBVA.

-Cruz Azul vs Santos a las 21:05 en el Estadio Azteca.

Domingo: -Toluca vs Necaxa a las 12:00 h en el Nemesio Diez.

-Querétaro vs Pachuca a las 17:00 h en la Corregidora.

-León vs Tigres UANL a las 19:05 h en Estadio León. MEXICANOS EN EUROPA En la actividad de este fin de semana para los mexicanos que están triunfando en el Viejo Continente, destaca el encuentro del Napoli de Hirving “Chucky” Lozano con el Salernitana de Guillermo Ochoa en el importante duelo 32 de la Serie A. Este partido podría asegurar el título del equipo napolés, pues, de ganarle a Salernitana solamente estarían a la espera de que la Lazio empate o pierda ante el Inter de Milán.



Aunque Salernitana se encuentra muy alejado en la pelea por el título -Sassuolo, el 13 de la tabla, los aventaja con siete puntos- tienen como prioridad alejarse lo más que se pueda de Hellas Verona que con 26 unidades se mantiene en puesto de descenso. Cabe destacar que “Paco Memo”, quien ha sido fuertemente elogiado en las tierras europeas, llega al duelo con 8 juegos consecutivos como invicto: 6 victorias y dos empates. TE PUEDE INTERESAR: Santi revela que su agente es su padre, el ‘Chaco’ Giménez Será el domingo 30 de abril en punto de las 7:00 horas (centro de México) los mexicanos se encuentren en la cancha del Estadio Diego Armando Maradona. Otro importante juego tendrá lugar el domingo a las 10:00 horas cuando tres mexicanos participen en la final de la Copa Holanda: Erick Gutiérrez del PSV vs Jorge Sánchez y Edson Álvarez de Ajax. Viernes:

-Brighton vs Wolves (Carlos Vela) a las 8:00 h en la Premier League. Sábado:

-Barcelona vs Betis (Andrés Guardado) a las 13:00 h en LaLiga. Domingo:

-Napoli vs Salernitana

-Ajax vs PSV

-KRC Genk (Gerardo Arteaga) vs Club Brujas a las 10:30 horas en la Belgian Pro League, ronda de campeonato 1 de 6.

-RCD Espanyol (César Montes) vs Getafe a las 10:30 horas en LaLiga.

-Panathinaikos vs AEK (Orbelin Pineda) a las 11:00 horas en la Super Liga de Grecia. FÓRMULA 1 El piloto mexicano de la F1, Sergio “Checo” Pérez, buscará cumplir su deseo de volver a dominar el circuito de Azerbaiyán, mismo que le ha sentado bien a lo largo de su carrera. El tapatío ha logrado podios en cuatro de las seis carreras que ha disputado en las calles azerbaiyanas, razón por la que su registro de efectividad es el más alto en cualquier otro circuito de la F1.

Cabe destacar que durante el primer y único entrenamiento libre para el GP de Azerbaiyán, el mexicano marcó el tercer tiempo; dos por debajo de su compañero de escudería, Max Verstappen que aspira lograr un tercer título seguido. Es por ello, que en punto de las 5:00 horas del domingo, “Checo” Pérez iniciará la prueba en la que no se espera menos que un tercero.