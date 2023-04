Santi revela que su agente es su padre, el ‘Chaco’ Giménez

Las actuaciones de Santiago Giménez en el Viejo Continente han causado tal revuelo que al futbolista mexicano le han “llovido” ofertas de varios clubes de Europa, sin embargo, el delantero azteca asegura que no ha hablado con su agente.

Y, sin rodeos, el actual goleador del Feyenoord reveló que su representante es nada más ni nada menos que su padre, el exfubolista y exleyenda del Pachuca y los Tiburones Rojos, Christian “Chaco” Giménez.

“No he hablado con mi agente, no he hablado con él, bueno, mi agente es mi padre, no he hablado con él, pero nos centramos ahora en el Feyenoord. Quiero ganar algo aquí. Lo merecemos, los fans lo merecen, siempre apoyando, incluso si perdemos.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Llegó al 20! Santiago ‘Chaquito’ Giménez iguala marca de ‘Chicharito’ y Luis García