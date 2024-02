¿Quiénes son Brett Veach y John Lynch? Los gerentes generales de los equipos que jugarán el Super Bowl LVIII

Jugadores, coaches, coordinadores, todos son importantes en un equipo de la NFL, sin embargo, la mayoría no habría llegado ahí de no ser por la aceptación de los gerentes generales. Los Chiefs de Kansas City y los 49ers de San Francisco son la muestra de que, desde lo administrativo, se han comportado a la altura para llegar hasta donde están.

Y parte de ello es que, en su organigrama, no están establecidos como las instituciones comunes de la máxima liga de americano en Estados Unidos. Cada uno cuenta con un propietario, presidente de la junta directiva, director ejecutivo, presidente y gerente general. Este último es el bastión que ha puesto a 49ers y Chiefs en la vitrina del Super Bowl LVIII.

En muchas cosas coinciden los Niners y los Chiefs, una de ellas es apostar por la juventud en estos cargos. John Lynch, el mandamás de los Gambusinos, hombre inexperto en el trabajo gerencial, tiene una larga trayectoria dentro del futbol americano.

TE PUEDE INTERESAR: Nueva tarjeta azul en el futbol: ¿cómo se aplicará este castigo implementado por la IFAB?

JOHN LYNCH, EL EXJUGADOR DE NFL QUE AHORA TRAE ‘PANTALÓN LARGO’ EN LOS 49ERS

Las nuevas generaciones quizá no lo recuerden, pero John Lync, gerente general de los 49ers, jugó profesionalmente de 1993 a 2008. Su carrera deportiva fue sobresaliente al haber ganado un Super Bowl (XXXVII) con Tampa Bay, fue dos veces seleccionado al primer equipo All Pro, dos veces al segundo equipo All Pro, fue nueve veces Pro Bowl y se encuentra en el anillo del honor de Tampa Bay y Denver. En 2021 ingresó al Salón de la Fama de la NFL.

A Lynch se le debe la llegada de elementos vía Draft de George Kittle, Fred Warner, Nick Bosa, Deebo Samuel, Dre Greenlaw, Javon Kinlaw, Brandon Aiyuk, Talanoa Hufanga y Brock Purdy.