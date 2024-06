Rafa Márquez definirá su futuro hasta que finalice la temporada, así lo informó el exjugador en entrevista

En entrevista para un medio nacional, la leyenda del futbol mexicano, Rafael Márquez, ido a conocer su postura sobre su futuro en la institución blaugrana, además también mencionó lo que piensa sobre el nuevo entrenador del FC Barcelona.

Pese a que su nombre había agarrado fuerza para llegar al banquillo de Barsa tras la salida del director técnico español, Xavi Hernández, sin embargo, esto no ocurrió y terminó llegando Hansi Flick, ante esta situación Rafa mencionó que tomó con tranquilidad esta decisión.

Además de eso, el ídolo mexicano se sintió halagado porque su nombre sonó muy fuerte, cuando el Barcelona buscaba un nuevo entrenador.

“Si sonó fue por el trabajo que estoy haciendo, es lo que han visto, yo en ningún momento me postulé como para ser el entrenador, si no simplemente salió así al aire, no sé si también la directiva lo tenía pensado”, Menciono Rafael en entrevista para promocionar su documental en Netflix que lleva por nombre, Rafael Márquez: El Capitán.