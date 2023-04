Rey Mysterio pone a México en lo más alto: entra al Salón de la Fama de la WWE

En un día importante para la lucha libre mexicana Rey Mysterio se unirá al Salón de la Fama de la WWE, sumando México a su cuarto representante en la empresa que, desde 1993, reconoce a grandes figuras del cuadrilátero.

Para la edición 2023, el inducido, gladiador nacido en San Diego, California, con 14 años de edad debutó en tierras mexicanas, bajo el seudónimo de la Lagartija Verde.

La carrera de Mysterio y su cariño por la tierra mexicana se fortalecieron, pese a nacer en Estados Unidos; primero, al aprender en el país sobre este deporte, de la mano de figuras de los encordados; y después, al recibir el nombre que lo llevaría a lo más alto de la industria.

Su excelente nivel en México y el apoyo de su amigo Konnan le abrieron, en 2002, las puertas del mercado estadunidense, en el que, con su estilo basado en lances y llaves, se convirtió en protagonista y el gran ídolo del público latino.

Desde su llegada a Estados Unidos, el esteta suma 23 títulos entre WWE y WCW, destacando el Campeonato Mundial de Peso Pesado en dos ocasiones, el Campeonato de WWE y el Royal Rumble 2006.

Su música de entrada que habla de sus orígenes, Booyaka 619, su carisma y su máscara le convertirían en un atleta popular en la empresa, por lo que el mexicano aseguró que este éxito es un objetivo que ya tenía trazado desde sus inicios.

“Es un logro muy satisfactorio, un logro que en realidad no veía venir tan rápido, especialmente durante plena actividad de mi carrera. Todavía no estoy ni estaré listo para retirarme. Entonces, sí fue algo como que muy sorprendente cuando escuché la noticia”, declaró en una entrevista reciente con LA Times.

“Para mí es un gran honor poder ser parte de este logro tan grande. Esto es la cima de la cima. Ya no puedes llegar a algo más alto. He tenido tantos momentos inolvidables e históricos en mi carrera que la verdad me sorprende”.