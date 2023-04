Ajusta bien el cinturón, ponte la máscara y échate una torta ahogada: ¿Qué ver este fin?

Como cada fin de semana, se concentrarán distintas actividades del mundo del deporte en distintos puntos del planeta y, lo más importante, con mexicanos en ellas.

Justo por eso, en VANGUARDIA te compartimos la agenda de lo que podrás disfrutar este sábado y domingo en diferentes disciplinas.

DEPORTES LOCALES

-Viernes y sábado: Saraperos de Saltillo vs Generales de Durango (local y visita, respectivamente)

-Sábado y domingo: Racers Saltillo vs Teporacas de Chihuahua, a las 18:00 y 13:00 horas respectivamente, en el Gimnasio Nazario Ortiz Garza.

-Sábado: Saltillo Soccer vs Real San Cosme, a las 16:00 h, en CD Monterrey.

-Sábado: Macro Regional de Voleibol, rumbo a Nacionales CONADE 2023, en Gimnasio José de las Fuentes Rodríguez.

FÚTBOL MEXICANO

Entre estos encuentros, destaca uno de los clásicos de fútbol mexicano más importantes del país (el Tapatío), con más de 100 años de historia, tendrá lugar este sábado en el Estadio Jalisco, cuando Atlas se enfrente a las Chivas del Guadalajara en la Jornada 13 de la Liga Mx en punto de las 21:10 horas.

Otros partidos

Viernes:

-Necaxa vs Santos, Estadio Victoria (19:05 h).

-Bravos de Juárez vs Puebla, Estadio Olímpico Benito Juárez (21:00 h).

Sábado:

-Pachuca vs Cruz Azul, Estadio Hidalgo (17:00 h).

-América vs León, Estadio Azteca (19:05 h).

-Monterrey vs Tijuana, Estadio BBVA (19:15 h).

-Atlas vs Guadalajara, Estadio Jalisco (21:10 h).

Domingo:

-Toluca vs Tigres, Estadio Nemesio Díez Riega (12:00 h).

-Atlético de San Luis vs Mazatlán, Estadio Alonso Lastras (17:00 h)

-Querétaro vs Pumas, La Corregidora, (19:05 h).

MEXICANOS EN EUROPA



Sábado:

-Girona vs RCD Espanyol (César Montes), a las 6:00 h en el Estadio Montilivi, Gerona.

-NEC Nijmegen vs PSV Eindhoven (Erick Gutiérrez) a las 12:00 h, en el Goffer Stadion, Nimega (Países Bajos).

Domingo



-Go Ahead Eagles vs Ajax (Edson Álvarez y Jorge Sánchez), a las 4:15 h en el Adelaarshorst Stadion, Países Bajos.

-KRC Genk (Gerardo Arteaga) vs Leuven a las 5:30 h en la Cegeka Arena, en Genk (Bélgica)

-Sparta Rotterdam vs Feyenoord (Santiago Giménez) a las 6:30 horas, en el Sparta-Stadion Het Kasteel, Países Bajos.

-Spezia vs Salernitana (Memo Ochoa) a las 7:00 h en el Estadio Alberto Picco, La Spezia, Italia.

-PAOK vs AEK (Orbelin Pineda) a las 10:30 h en el Estadio La Tumba, Tesalónica (Grecia).

-Napoli (Hirving Lozano) vs Milan, a las 12:45 h en el Estadio Diego Armando Maradona.

-Atlético de Madrid vs Betis (Andrés Guardado) a las 13:00 h, en el Estadio Cívictas Metropolitano, Madrid.



WWE: WRESTLEMANIA 39

Rey Mysterio, quien ingresará hoy al Salón de la Fama de la empresa estadounidense de lucha libre, enfrentará a su hijo, Domink Mysterio (algo que había dicho que nunca haría, pero a lo que tuvo que acceder). Será el sábado en el SoFi Stadium donde ocurra la pelea histórica.