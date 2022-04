Rob Gronkowski no ha decidido si regresará este 2022

Tom Brady confirmó su retorno con los Bucs, mientras que el ala cerrada, todavía agente libre, no firmará si no está listo

El ala cerrada agente libre Rob Gronkowski, dijo alguna vez que nunca jugaría sin Tom Brady como su quarterback. Ahora que Brady ha salido de su breve retiro para regresar a los Buccaneers, Gronkowski dijo que no está seguro si jugará esta temporada.

“Ahora, no estoy listo para regresar a ese campo”, dijo Gronkowski. “No estoy listo para comprometerme con el juego de fútbol americano ahora”.

El jugador cuatro veces seleccionado al primer equipo All-Pro, de 32 años de edad, sumó 55 recepciones para 802 yardas con seis touchdowns en su segunda temporada con los Bucs, a pesar de perderse cinco partidos por espasmos en la espalda, costillas fracturadas y un pulmón perforado.

Al poco tiempo de que Tampa Bay quedó eliminado de los playoffs por los eventuales campeones del Super Bowl, Los Rams, Gronkowski dijo que, si tuviera que tomar una decisión en ese momento, no regresaría para la temporada del 2022.

Aunque dijo que todavía no está listo para jugar, Gronkowski luce menos tajante y dijo que en un reciente evento de caridad, se cercioró de estar lanzando los pases, no atrapándolos.

“Sabía que, si comenzaba a atrapar algunos pases, mi cabeza iba a comenzar a voltear las cosas, como ‘Oh, vaya, debo regresar al campo”, dijo Gronkowski.

“Incluso en tus 30, digo, no puedes tomar atajos y estar comprometido solamente al 50 por ciento, porque entonces te van a sorprender con la guardia abajo en el juego, y te van a sacar de un escupitajo”, dijo Gronkowski. “Debes estar completamente dedicado. No estoy listo para hacer eso aún, y no voy a firmar un contrato si no estoy completamente listo”.

Gronkowski se retiró previamente al término de la campaña del 2018, quedándose sin jugar en el 2019, antes de aceptar regresar al deporte y aceptando un canje a Tampa Bay para reunirse con Brady. Por ese motivo, no le sorprendió ver al quarterback y futuro miembro del Salón de la Fama retornar con los Buccaneers, incluso si sucedió antes de lo que esperaba Gronkowski.

“Sabía que iba a regresar, pero no sabía que iba a regresar este año, a decir verdad”, dijo Gronkowski. “Pensé que iba a regresar en un año, pasar más tiempo con su familia”.

Aunque Gronkowski todavía no está decidido respecto a cuánto le queda, habló solo elogios respecto al lugar donde se halla Brady.

“No está terminado, hombre”, ofreció Gronkowski. “El tipo tiene 44 y, déjame decirte, no parece tener un día más de los 23 cuando está lanzando el ovoide”.