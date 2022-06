Roberto Carlos pone al Tri en las ‘semis’ del Mundial

En Brasil nos preparamos para ser campeones, no para participar, creo que algunos países son favoritos y podría incluir a México como uno de ellos, como favoritos para que estén por lo menos en semifinales” , indicó.

El ex seleccionado brasileño y leyenda viva del futbol mundial, Roberto Carlos , aseguró que la Selección Mexicana es uno de los representativos favoritos para llegar a las semifinales de la próxima Copa del Mundo Catar 2022.

El ex jugador del Real Madrid expresó que los jugadores deben creer que pueden llegar a esas instancias, porque desde su punto de vista están bajo el mando de un técnico con experiencia como es Martino.

“Ahora cómo se puede preparar a los jugadores para creer, tienes un gran entrenador, con mucha experiencia y va a elegir a los mejores 11 para jugar, que se pongan la camisa en el corazón, deben practicar su mejor futbol y creer que la Selección Mexicana puede llegar hasta semifinales, hay que creerlo, candidato es, jugadores tiene, organización tiene, hay que creerlo, no es sólo represento a mi país, es voy por mi país para ser campeón”, manifestó.

El ex defensa recordó que cuando el México ha jugado contra Brasil siempre se le ha complicado al cuadro sudamericano, pero que lo relevante es que jueguen de esa manera ante todos los rivales.

“Eso es lo que tenemos que cambiar, no hay que jugar bien sólo contra Brasil, hay que jugar bien contra todos y a partir de ahí el futbol mexicano va a crecer muchísimo”, añadió el ex jugador.

Roberto Carlos dijo que para México también es relevante trabajar para producir más jugadores de calidad y puso como ejemplo a elementos como Diego Lainez y desde luego a Hugo Sánchez, ex delantero que trascendió en su paso por el Real Madrid.

“No entiendo cómo no un país como este no fabrica tantos jugadores jóvenes para que jueguen en el primer equipo y luego la Selección Mexicana, hay que ver con los clubes cuál es su idea, nosotros en el Real Madrid, tenemos Juvenil C, B y A, luego el Castilla y pocos jugadores también van al primero equipo, lo que hacemos es formar a los jugadores, ponerlos en otros clubes y cuando estén preparados regresarlos a nuestro equipo y empezar a jugar en el primer equipo.

“Hoy tiene ustedes un jugador mexicano, Diego Lainez, que es buen jugador, tienen la referencia de Hugo Sánchez en el Real Madrid, que ha hecho historia, Carlos Vela, es otro jugador que también estuvo bien en la Real Sociedad, hay que reorganizar los clubes, ver el límite de extranjeros aquí, cada país con su mentalidad, yo vengo del país del futbol, en Brasil cada día nace un jugador de futbol”, concluyó.