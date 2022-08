Saltillense pone a prueba su vehículo para superar un nuevo reto en el Coahuila 1000

Existen dos formatos en el Coahuila 1000, el Rally de Competencia y el de Turismo, se dice que este último está hecho para recorrer a su tiempo y modo, sin ninguna prisa o ajetreo, cosa que es cierta, pero eso no quiere decir que no existan retos personales para quienes eligen rodar en esta modalidad.

Salvador de las Fuentes es un piloto saltillense que estará viendo acción en el Coahuila 1000 por quinta ocasión consecutiva, siendo uno de sus eventos favoritos de todo el año de competencia. Son varios los retos y aventuras que estará plasmando el conductor sarapero, entre ellos una nueva ruta y sobre todo un nuevo ejemplar a su mando.

Para esta edición de la prestigiosa cita, “Chava” estará manejando un vehículo de la más alta y renovada gama del circuito. El Polaris PRO R es la nueva máquina de velocidades que estará acompañando al piloto durante la ruta turística que comprende los municipios de Saltillo, Cuatro Ciénegas y Torreón.

“Es el más alto de su rango, además, le agregamos algunos viniles y tiene todo lo necesario para poder llegar bien a la meta. Tuvimos unas pruebas antes para checar como estaba la movida con este modelo, esperemos que todo salga bien durante el trayecto hasta Torreón”, comentó sobre el nuevo vehículo.

El experimentado conductor comenta que siempre ha rodado en la modalidad de Turismo, pues se inclina más por algo recreativo que por algo competitivo. Sin embargo, es la primera vez que recorrerá esta ruta de Saltillo-Cuatro Ciénegas-Torreón, esperando encontrarse con maravillas naturales al por mayor.

“Dense la oportunidad de disfrutar de este gran evento, de todo lo que tiene Cuatro Ciénegas, Torreón, Saltillo y todo Coahuila. No por no tener un vehículo como estos quiere decir que no puedan ser parte de esto, visiten los municipios del estado que tienen tantos paisajes”, puntualizó