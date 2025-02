Santiago de la Fuente, único golfista azteca ‘con vida’ en el Mexico Open at Vidanta

“Una buena águila ahí en la oscuridad, ya no veía nada, pero me deja en buena posición para jugar mañana. Estamos en un deporte complicado, en el cual un día no significa nada. Me siento bien, le pegué bien a la bola. Hice pocos errores, pero nos vamos con buenas sensaciones”, comentó tras superar el corte.

En contraste, otros golfistas mexicanos no corrieron con la misma suerte. Álvaro Ortiz terminó en el puesto 78 con una tarjeta de 68 impactos (-3), mientras que José Cristóbal Islas igualó su posición con 67 golpes (-4). Gerardo Gómez finalizó en el lugar 92 y José Antonio Safa quedó en el 122 con un score de 74 (+3), quedándose fuera del torneo.

La gran sorpresa del certamen ha sido Aldrich Potgieter, quien lidera en solitario y rompió el récord de campo establecido por Jon Rahm en 2023. Potgieter busca consolidar su desempeño y evitar caer en una racha irregular como la que vivió el año pasado.

“No quiero volver a estar en esa posición y tener que luchar por mantener mi tarjeta hasta el último evento del año otra vez. Vamos a tratar de tener un buen resultado esta semana”, declaró.