Se acaba la incertidumbre, ¡Shohei Ohtani ya tiene un nuevo equipo! Por contrato millonario, se va a Los Ángeles

Pese a que no hay cifras oficiales , Jeff Passan, el columnista de beisbol en EUA de la cadena ESPN, el trato es de 10 años por 700 millones de dólares.

LOS ÁNGELES.- No, no será con Toronto y tampoco con los Giants o los Mets. La novena de las Grandes Ligas que logró hacerse del astro japonés, Shohei Ohtani, es nada más y nada menos que la de los Dodgers de Los Ángeles.

En el texto compartido, pidió disculpas por el tiempo que tardó en revelar públicamente su decisión, eligiendo al equipo con gran tradición que inmediatamente se ha convertido en el favorito para ganar la Serie Mundial del 2024.

”A todos los fanáticos y a todos los involucrados en el mundo del béisbol, les pido disculpas por tardar tanto en tomar una decisión. He decidido elegir a los Dodgers como mi próximo equipo” dijo Ohtani, quien después agradeció a los Angels por su estancia.

“Primero que nada, me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a todos los involucrados con la organización de los Angelinos y a los fanáticos que me han apoyado durante los últimos seis años, así como a todos los involucrados con cada equipo que fue parte de este proceso de negociación. Especialmente para los fanáticos de los que me apoyaron en todos los altibajos, el apoyo y la alegría de sus muchachos significaron mucho para mí. Los seis años que pasé con los Ángeles quedarán grabados en mi corazón para siempre”. continuó.