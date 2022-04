¿Se acerca el fin de Juan Reynoso? Fuentes aseguran ultimátum de directiva del Cruz Azul a DT

Al parecer los días de Juan Reynoso como Director Técnico del Cruz Azul se están agotando, esto después de que a un año de su último campeonato -el 30 de mayo de 2021-, el entrenador a cargo podría dejar puesto, salvo a que logre una hazaña en la Clausura 2022 de la Liga BBVA MX.

Según el periodista León Lecanda, para el medio de comunicación ESPN, fuentes confiaron que sobre la situación del club; “Reynoso sólo va a seguir si sale campeón de Liga, pero obviamente el club ya está analizando otras opciones para el siguiente torneo”, aseguran al portal.

Aunque el estratega peruano cuenta con contrato hasta el 31 de diciembre de 2022, esta relación podría tensarse aún más y llegar al punto de quiebra más pronto de lo que creemos.

Aseguran que el deterioro comenzó durante el segundo trimestre del año pasado, “cuando Cruz Azul pensaba en convertirse en un equipo de época, pero los resultados fueron un duro golpe de realidad”, escribió el comunicador.

TE PUEDE INTERESAR: Por faltas de pruebas, dejan libre a Joaquín “N”, ex auxiliar del Cruz Azul

Dicho semestre marcaría el fin del Cruz Azul, pues 14 de los 26 futbolistas registrados en la Apertura 2021 había salido entre los meses de diciembre y enero, hasta la última baja de Bryan Angulo en marzo.

Otra fuente consultada aseguró que “Reynoso solicitó varios refuerzos a la directiva, pero en general ninguna de las primeras opciones para apuntalar cada línea llegó al equipo, sino que los fichajes vinieron de la directiva”.

Lecanda asegura que no es hasta febrero que Reynoso comprendió que los líderes del club no tenían buena relación y no aceptaban el regreso de Jaime Ordiales como Director Deportivo, tras la salida de Álvaro Dávila (presidente deportivo), Héctor Lara (director ejecutivo) y Gabriel Saucedo (director de operaciones). Por lo que el peruano amagó con renunciar ente el presidente del Consejo de Administración, Víctor Manuel Velázquez.

TE RECOMENDAMOS: Violencia está fuera de control en Liga MX

Aunado a esto, el equipo de ha venido en caída libre. Tras asegurar 10 puntos en las primeras cuatro jornadas, los cementeros han sumado 11 unidades en 10 fechas, o sea, tres victorias, dos empates y cinco derrotas.