Se acerca la audiencia entre Aaron Judge y los Yankees

ST. PETERSBURG.- Como lo explica el jardinero de los Yankees, Aaron Judge, simplemente va a “usar un buen traje” y como menciona textualmente, “presentarme y sentarme” mientras un panel de arbitraje de tres personas debate si los New York Yankees deberían pagarle a su estelar jardinero el salario de $21 millones que él cree que vale esta temporada. Según fuentes de Buster Olney de ESPN, la audiencia se llevará a cabo el viernes.

“Estoy deseando que llegue”, dijo Judge el martes por la tarde antes del partido entre Yankees y Tampa Bay Rays en el Tropicana Field, aunque no confirmó el día. “He tenido gente en mi agencia, jugadores anteriores, que pasaron por el proceso, dijeron que lo odiaban. Y luego otras personas que pasaron por eso dijeron que en realidad era bueno saber de ‘tí mismo’”.

El último jugador de los Yankees en ir a arbitraje fue el relevista Dellin Betances en 2017, la temporada de Novato del Año que estableció un récord para Judge. Un panel de arbitraje falló a favor del club, y Betances fue abierto con sus compañeros sobre la hostilidad que se produjo en la sala de audiencias.

“(Betances) Simplemente no estuvo a gusto con cómo fue el proceso... Aportó mucho a esta organización, los números que acumuló durante bastantes años, aunque no era un cerrador, lo hizo. Muchas cosas especiales; tal vez pensó que debería ser correspondido por eso, pero no sucedió”, dijo Judge.

”Probablemente sea difícil, pero para mí es simple y sencillo. Amo a este equipo, amo esta organización y todo, pero hay un lado comercial que a veces no me gusta, no creo que a mucha gente le guste, no creo que al equipo le guste que tengas que pasar por ello y luego seguir adelante”. El manager Aaron Boone elogió cómo Judge se manejó durante el proceso, lo que no ha afectado su popularidad ni su desempeño.

El martes temprano, MLB anunció los primeros resultados de la votación para el “All Star Game” (Juego de Estrellas) y Judge es el líder entre los jugadores con 1,512,368 votos. Judge puede convertirse en el primer Yankee en liderar las mayores en la votación para el Juego de Estrellas desde Alex Rodríguez en 2008.

Los 25 jonrones de Judge esta temporada son la mayor cantidad en las mayores, y se convirtió en el tercer jugador en la historia de la franquicia en conectar al menos 25 jonrones en los primeros 62 juegos de una temporada de los Yankees, uniéndose a Babe Ruth (28 en 1928 y 26 en 1930) y Mickey Mantle (27 en 1956). “Pase lo que pase allí, sé cuál es el enfoque de Aaron y lo que quiere lograr y no espero que nada se interponga en el camino”, dijo Boone.

“Obviamente, este es un gran jugador, pero un tipo que también es igualmente bueno del cuello hacia arriba, en cuanto a manejar lo que sea que se le presente en su camino hacia el estrellato, a ser una de las caras del juego, a ser un Yankee de Nueva York.

Las cosas que suceden o surgen inevitablemente, en este caso situaciones contractuales y arbitraje y todo eso, él está completamente equipado para manejar esas cosas y no afectar lo que hace entre líneas”.

Al comenzar la temporada, Judge había expresado su frustración por no finalizar una extensión de contrato a largo plazo con los Yankees, el club con el que ha dicho repetidamente que quiere pasar el resto de su carrera en las Grandes Ligas. Judge se autoimpuso como fecha límite el día inaugural para llegar a un acuerdo sobre una extensión que le habría impedido llegar a la agencia libre.

Pero él y los Yankees no llegaron a un acuerdo, y el gerente general Brian Cashman dijo que el equipo había ofrecido una extensión de siete años y $213.5 millones que, junto con los $17 millones que ofreció en el arbitraje esta temporada, habría hecho que el paquete completo tuviese un valor de poco más de $230 millones de dólares.

Judge se negó a abordar la rara movida de Cashman al revelar públicamente los términos de la oferta de los Yankees y la describió como el lado comercial del béisbol, del cual se hizo eco el martes pasado.

El hecho de que Cashman diera a conocer las cifras específicas, fue algo que no sentó bien dentro del clubhouse de los Yankees, dijeron las fuentes a ESPN. Las partes llevarán a cabo la audiencia por videoconferencia a menos que se llegue a un acuerdo, lo cual no se puede descartar por completo a pesar de que Judge dijo que no negociaría una extensión de contrato durante la temporada.

Los Yankees sentaron un precedente en 2019, cuando el lanzador Luis Severino accedió a una extensión de cuatro años y $40 millones poco antes de su audiencia de arbitraje.

En términos de si la audiencia inminente ha estado en su mente o le ha servido como una distracción, Judge dijo que su enfoque se ha centrado en ganar juegos. “Somos el mejor equipo de la liga. Eso es lo que he estado pensando”, dijo.

“Estar aquí con estos muchachos y lo que hemos estado haciendo en los últimos dos meses ha hecho que sea bastante fácil concentrarme en jugar béisbol. Podría quedar atrapado en cosas de contrato o de arbitraje, pero no hay necesidad. Para eso es que tengo agentes”. Concluyó Judge en sus declaraciones.