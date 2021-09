Se armó una espectacular ‘campal’ en Saltillomanía 2021

Los aficionados a la Lucha Libre en la capital coahuilense vivieron una velada espectacular con Saltillomanía 2021, evento que presentó a los ídolos del momento en una batalla final que se convirtió en una verdadera ‘guerra’ sobre el cuadrilátero.

Luego de que las acciones se fueran calentando con la presentación de los combates previos, el momento estelar llegó al Lienzo Charro Profesor Enrique González Treviño.

Alberto “El Patrón”, Andrade “El Ídolo, Penta 0M y DMT Azul tenían pactado un combate de parejas, sin embargo, la rivalidad es tanta que cada uno de ellos tomó una esquina y así comenzó una trifulca campal.

Luego de darse con todo sobre el cuadrilátero, el momento culminante sorprendió a todos, pues “El Patrón” llevó al conteo de espaldas a DMT Azul, mientras que “El Ídolo” hacía lo propio sobre Penta 0M. El quinto sobre la lona, el réferi ‘Copetes’ Salazar, se fue al suelo para dar las tres palmadas y decretar un empate.

Aunque no es lo que el público esperaba como resultado, no hubo decepción alguna, pues vieron encenderse aún más la llama de la rivalidad entre los contendientes, quienes no dudaron en lanzar algunos retos y prometer el retorno a Saltillo para volver a verse las caras en una revancha.