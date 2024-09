¿Se retira Tua Tagovailoa de la NFL tras conmoción en derrota de Dolphins ante Bills? Miami busca nuevo quarterback

El entrenador también mencionó que aún no se ha tomado una decisión sobre si colocar a Tua en la lista de reservas por lesiones. Se espera que el mariscal de campo esté presente en las instalaciones del equipo el viernes para comenzar un proceso serio de evaluación.

“Solo tenemos que operar en lo desconocido y estar preparados para cada situación”, expresó McDaniel, subrayando que las opiniones más relevantes serán las del mariscal y el personal médico.

McDaniel no anticipa que Tua juegue en el próximo partido contra Seattle el 22 de septiembre. “No tengo idea y no voy a empezar a tomar decisiones en las que ni siquiera me veo involucrado”, añadió.