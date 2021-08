Siguen engañando a Amaury Vergara

A Amaury Vergara lo siguen engañando con discursos vacíos, falta de soluciones reales, ante la profundidad del problema que vive su equipo, unas Chivas que están en decadencia total y que por más que su director deportivo asegure que trabajan bajo “un proyecto claro y definido”, lo que se ve en la cancha es otra cosa y, al fallar la ejecución, las presentaciones de Power Point con ese proyecto definido sólo son otra manera de engatusar al propietario del club, cuya gran responsabilidad es mantener a esos personajes que no le están haciendo bien a la institución.

Es cierto que Víctor Manuel Vucetich, como técnico de este equipo, ha sido incapaz de gestionar y convencer a sus mejores futbolistas para rendir de la manera en que lo hicieron en sus anteriores equipos (lo que los hizo llegar a Chivas), o como lo hacen con la Selección Nacional. Sin embargo, ese no es el único mal de este Guadalajara, en el que la venta de espejos le ha costado millones y millones a su dueño, quien —en la mayoría de los casos— no se ha rodeado de la gente que le maneje como debe ser a este equipo, uno de los más grandes del país.

Desde los mismos refuerzos que trajeron con un costo millonario al inicio de la nueva gran administración deportiva, hasta la constante retórica con la que pretenden “comprar” tiempo, mientras la afición se sigue llenando de fracasos y burlas. Pareciera que el director deportivo piensa que si repite muchas veces ante una cámara que cuentan “con un plantel con la calidad suficiente para ser competitivo”, esto se va a hacer realidad, cuando no hay nada más falso.

Viven de haber regresado a la Liguilla y llegar a la semifinal hace un par de torneos, sin entender que para un club como el Guadalajara no basta con figurar seis meses y perderse los siguientes tres o cuatro años.

Y ahora que ha trascendido que Jaime Lozano es la opción número uno para el momento en que decidan terminar su vínculo con Vucetich, es momento de llegar a una reflexión. Se dice que Lozano rechazó a Pumas por la falta de un proyecto por parte de la directiva y tiene razón en que los felinos no tienen nada de eso, pero que tenga cuidado Jaime, porque aunque en Chivas le quieran vender que hay una superestructura capaz de aprovechar todos los recursos que tiene, si acepta, si llega, tendrá que trabajar atado al protagonismo que siempre muestra el director deportivo del equipo.

Tristes Chivas y triste su afición, que acusa solamente al técnico de la crisis y mediocridad en la que viven. Cambiar al DT puede ser una solución que dé ciertos resultados a corto plazo, pero lo que realmente requiere Amaury es replantear el proyecto desde su cuerpo directivo. Rodearse de gente que no quiera lucir en lo personal con la bandera de que todo lo hace por la institución. Es tiempo que se dé cuenta de que lo están engañando con promesas que no podrán cumplir, es momento de que entienda que sus ejecutivos no pueden utilizar las mismas promesas con las que ilusionan a la afición, porque él es el dueño, no es cualquier persona y es su dinero con el que están jugando.