Sin Jáquez Jr. y sin Toscano-Anderson: así se enfrentará la Selección Nacional a República Dominicana

El hecho de que Jáquez Jr. no participe en la competición, está lejos de que Quintero no lo deseara. La realidad es que, según la nota de prensa compartida en la convocatoria, el mexicano no se integrará a la disciplina por su “compromiso con el Miami Heat”.

Contrario a Toscano, de quien no se revelaron más detalles sobre su ausencia.

Sin embargo, esto no significa que la escuadra mexicana carecerá de talento en la duela, pues, los mundialistas Paul Stoll, Moisés Andriassi, el capitán Gabriel Girón Jr., Gael Bonilla, Fabián Jaimes, Jorge Camacho e Israel Gutiérrez, serán quienes comandarán al equipo.

Apenas el año pasado, México cerró un ciclo en el Mundial y, continuando con la misión de renovarse, Quintero le dará una oportunidad a Karim, de 16 años y a Raúl Olade, quienes estarán debutando con la Selección Mayor.