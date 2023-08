Sólo 5 de 18 equipos de la Liga MX llegan a los Octavos de Final de la Leagues Cup: ¿Cómo serán los duelos?

Los 22 jugadores regiomontanos llegarán a la cancha del Shell Energy Stadium de Houston, Texas, el próximo martes 8 de agosto a las 20:00 horas. Cabe mencionar que si bien, en un principio existía la posibilidad de que se midieran en Los Ángeles, terminó por definirse el estadio del Houston Dynamo por su cercanía con el estado neolonés, pensando en que los aficionados de ambos equipos puedan acudir al partido.

En tanto, si América y Toluca ganan sus respectivos duelos en la fase que está a punto de comenzar, podrían enfrentarse en los Cuartos de Final, donde desde ahora, se garantiza la participación de cuatro conjuntos de la MLS.

Otros dos tendrán que enfrentarse a los mexicanos y pelear por continuar dominando el certamen o para confirmar que los planteles de la Liga MX tratarán de cobrar revancha por sus paisanos eliminados y, por supuesto, llevar reinvindicar al futbol mexicano.

Finalmente, una vez que terminen los Octavos de Final, se abrirá el paso a los Cuartos para el 11 y 12 de agosto; las Semifinales continuarán el 15 y la Gran Final está programada para jugarse el 19.

ESTOS SERÁN LOS HORARIOS:

Domingo

-FC Dallas vs Inter Miami: 19:30 horas

Lunes:

-Philadelphia Union vs New York RB: 17:30 h

-Querétaro vs New England: 18:00 h

-Charlotte FC vs Dynamo: 20:00 h

Martes:

-América vs Nashville: 18:00 h

-Toluca vs Minnesota: 18:30 h

-Tigres vs Monterrey: 20:00 h

-LAFC vs Real Salt Lake: 20:30 h