Tamara Vega ratifica denuncia por trata de personas y pederastia contra su exentrenador

CDMX.- Este viernes, la pentatleta Tamara Vega acudió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde denunció a su exentrenador Sergio ‘N’, a quien acusó por abuso sexual cuando ella era menor de edad; la deportista también reveló que recibió amenazas.

La pentatleta señaló que puede “alzar la voz” y es la voz de más atletas con casos similares.

TE PUEDE INTERESAR: Pentatleta Tamara Vega recibe amenazas de muerte tras denunciar a su coach por abuso sexual

“No voy a descansar y mi equipo no va a descansar hasta que se haga justicia. No se trata de quién puede más, de un trato político, se trata de un caso de una deportista que fue abusada, sea escuchado y que sea un referente para que ya no pase, para que el deporte sea un lugar seguro”, dijo.