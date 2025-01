‘Primera vez de rojo’: Ferrari presume a Lewis Hamilton con el uniforme de la escudería

“Hay días que sabes que recordarás por siempre y hoy, mi primer día como piloto de Ferrari, es uno de esos días”, comentó Hamilton, quien no ocultó su felicidad al unirse a la histórica escudería. “He sido lo suficientemente afortunado para lograr cosas que creía imposibles en mi carrera, pero siempre me he aferrado al sueño de correr de rojo. Hoy, finalmente, realizo ese sueño”, agregó.

Hamilton reemplazará a Carlos Sainz como compañero de Charles Leclerc, tras la decisión de Ferrari de no renovar al piloto español. La llegada del británico a Ferrari marca una nueva fase para la escudería, que espera con ansias el inicio de la temporada 2025.