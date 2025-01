¿Fin a su carrera? La razón por la que Novak Djokovic abandonó la Semifinal del Australian Open

Novak Djokovic no pudo más en el Australian Open. El serbio abandonó su encuentro ante Alexander Zverev quien recibió automáticamente el pase a la Final del Abierto que se disputa en las canchas del Melbourne.

Ante aplausos y silbidos, mismos que fueron recriminados por “Sasha”, el serbio dejó atrás la oportunidad de levantar su Grand Slam 25, luego de una hora y 20 minutos de encuentro, mismo que iba ganando el alemán 7-6 (5).

“Empecé a sentir un dolor fuerte, era demasiado y empeoraba cada vez más. Si ganaba el set no estoy seguro de haber podido terminar el partido por la intensidad en la que venía Zverev. Quizá no fueron suficientes los últimos días para recuperarme. Años anteriores he manejado mejor las lesiones.

