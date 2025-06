Permitió elección judicial la llegada de un indígena a la Corte: Sheinbaum

La presidenta destacó que para los próximos dos años y medio se destinarán para Colima 12 mil millones de pesos.

“De ellos 5 mil millones son de los Programas de Bienestar, pero ya escucharon, vamos a arreglar todos los hospitales, van a tener todo el equipamiento y los médicos que necesitan del IMSS-Bienestar, va a haber un nuevo hospital en Manzanillo del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social”, señaló.

“Son 2 mil 100 millones de la Comisión Nacional del Agua, para que no les falte el agua aquí, particularmente en la ciudad de Colima, y también para ayudarle a todos los agricultores, porque este es un estado agrícola muy importante, también en otros municipios, no solo en Colima”, añadió.

La titular del Ejecutivo se comprometió a que en la entidad no faltarán recursos para la entidad y su población.

“Fueron años de otra visión, claro, no me refiero al presidente (Andrés Manuel) López Obrador, sino desde antes. Decían, ‘Ay, Colima me da tantos votos, pues no le invierto a Colima, porque ya no va a haber votos para mi partido’. Pues no, aquí, o todos coludos o todos rabones. Todos somos mexicanos y mexicanas, y todos merecen un presupuesto digno e inversión digna para el beneficio de las y los colimenses”, puntualizó.