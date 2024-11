La emotiva carta de Roger Federer a Rafael Nadal antes de su retiro

El mundo del tenis se encuentra en un momento de profunda reflexión tras el retiro de Rafael Nadal, quien se despide de las canchas como una leyenda.

Desde su llegada al circuito como una prometedora figura, Nadal ha dejado una huella imborrable, no solo por su impresionante palmarés, que incluye 14 títulos de Roland Garros, sino también por la forma en que convirtió a sus rivales en amigos y admiradores.

En la última actuación de Nadal como tenista profesional durante la Copa Davis, Roger Federer aprovechó la ocasión para rendir homenaje a su amigo y rival. En una emotiva carta, Federer expresó su admiración por la carrera histórica de Nadal y cómo ha representado a España y al mundo del tenis.

TE PUEDE INTERESAR: FIFA exige un castigo ejemplar ante agresión a Javier Aguirre

“Ambos estábamos al principio de nuestro viaje y lo acabamos haciendo juntos. Veinte años después, Rafa, tengo que decirte: ¡Qué carrera tan increíble has tenido! Has hecho sentir orgullosa a España... has hecho sentir orgulloso a todo el mundo del tenis”, escribió Federer.

Federer recordó momentos compartidos con Nadal, como el memorable partido mitad césped, mitad tierra batida que rompió récords de asistencia en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. También destacó los rituales únicos que caracterizaban a Nadal en cada juego, los cuales lo hicieron aún más especial ante sus ojos.

“Siempre haciéndonos reír a carcajadas. Agotándonos mutuamente en la cancha y luego, a veces, casi literalmente teniendo que sostenernos el uno al otro durante las ceremonias de entrega de trofeos”, añadió Federer.