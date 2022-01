Rafael Nadal está a un paso de conquistar un récord en el tenis masculino

“Para mí, lo más importante es el Abierto de Australia”, aseguró Nadal. “He tenido un poco de mala suerte (aquí) en mi carrera con algunas lesiones. He jugado algunas finales increíbles con buenas oportunidades”. expilca. “Me siento muy afortunado por haber ganado una vez. Nunca pensé en tener otra oportunidad en 2022”, añade.

Nadal logró romper el servicio de Berrettini en los primeros games del primer y el segundo set y, después de ceder el tercero, remontó en el cuarto para sellar su victoria en poco menos de tres horas.

Con información de la Agencia The Associated Press.