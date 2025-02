Renata Zarazúa en el Mérida Open: ¿podrá competir en el WTA 250 de Yucatán?

Este 2025 marca una década desde el debut profesional de Zarazúa, quien actualmente ocupa el puesto 69 en el ranking mundial de la WTA. Su objetivo es cerrar la temporada dentro del Top 50 y seguir compitiendo en los torneos de mayor nivel.

“Me encuentro en mi mejor momento. Es muy difícil llegar a esa conclusión, pero es así en todos los sentidos. Mentalmente, físicamente y tenísticamente es cuando mejor me siento. El ranking lo dice un poco y estoy jugando los torneos grandes”, declaró la mexicana antes del inicio del Open Mérida.

Sobre la presión de jugar en México, Zarazúa señaló que ha aprendido a manejarla con el tiempo: “Hace dos años sufría jugar en México, los nervios y la presión me comían toda. A lo mejor iba al partido y jugaba mal por estar nerviosa y no la pasaba bien, pero últimamente he disfrutado muchísimo. Cuando te abres con el público y juegas con ellos, creo que he logrado que esa presión se transforme en motivación”, comentó.