Todo volvió a la normalidad en el Azteca, menos el triunfo

Regresó Raúl Jiménez al Estadio Azteca. Regresó al 11 titular de la Selección Nacional y, de inmediato, el público le hizo saber que su lugar —como el centro delantero titular del equipo de Gerardo Martino— estaba reservado para cuando volviera. El más aplaudido cuando se anunció la alineación. El más esperado.

Jiménez es el “9” que ni Rogelio Funes Mori, ni Javier Hernández, ni Henry Martín, ni José Juan Macías logran ser. Es el tipo que se bota de su zona con una claridad para pedir el balón y después habilitar a los que de afuera van hacia adentro o a los mediocampistas que se suman al ataque. No solamente es gol, aunque claro que se espera que sea contundente. Y eso es lo que tanto extrañaba “El Tata”; por eso, le guardó su espacio, momentáneamente ocupado por el atacante del Monterrey, quien tampoco pudo acercarse a lo que ofrece Raúl.

Ahora, Martino tiene la posibilidad de volver a construir el equipo y lo que busca de éste, alrededor de su “9” ideal. Ya no tiene pretextos el entrenador nacional. Cuenta con los elementos que quiere, a los que ha deseado tener juntos desde hace tiempo. Aunque ese no pareció ser tanto el problema ante una selección de Canadá que complicó por el talento que tiene y el trabajo de su entrenador. Los canadienses están aprovechando las cualidades de sus mejores hombres para tratar de ir a otro Mundial, después de su única aparición, en México 1986. Y no sólo es Alphonso Davies, quien se ha convertido en el lugar común para definir a esta selección, es desde los arqueros Borjan (quien no estuvo para el duelo en el Azteca) y Crépeau, además de Osorio, Eustáquio, Buchanan, David. Esta selección peleará y complicará por un lugar directo para Qatar.

También regresó la afición a un partido de la Selección en el Azteca; casi dos años para que eso sucediera luego del último, el 15 de octubre de 2019 contra Panamá. Filtros de revisión que intentan superar lo que hacían antes, pero en los que falta modernizar... Reventa, ambulantaje, todo lo que acompaña a los partidos de futbol en este estadio.

La Selección, por momentos, tuvo ritmo y llegada, pero aún le falta equilibrio, y eso será lo más complicado de retomar, lo que ha quedado claro con lo complicado que se le hizo Canadá, y ahora tendrá que mejorar rápido para recibir a Honduras.