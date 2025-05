‘Era una pesadilla’: reacciona Anuel AA a declaraciones sobre su relación con Karol G en documental

TE PUEDE INTERESAR: ¿Incluirá a Saltillo? Da Bad Bunny pistas de sus próximos conciertos en México

Durante la premier de la producción, y a través de filtraciones que ya circulan en redes sociales, se ha podido conocer parte del testimonio de Karol G sobre esa etapa. En uno de los clips más comentados, la artista revela lo complejo que fue salir de una relación que describe como profundamente tóxica.

“Yo me despertaba y sentía que me iba a morir; como persona, no tenía un valor. No podía ver el éxito, no podía ver la grandeza. Sentía que era algo de lo que no iba a poder salir”, declaró la colombiana.

La relación entre Karol G y Anuel AA fue ampliamente seguida por los medios de comunicación y fans del género urbano. A lo largo de su noviazgo, ambos compartían muestras de afecto en redes y colaboraciones musicales, proyectando una imagen de complicidad. Sin embargo, en abril de 2021 anunciaron su separación, y desde entonces, las versiones oficiales sobre lo ocurrido se habían mantenido reservadas, hasta ahora.

La artista originaria de Medellín explicó que este periodo no solo fue emocionalmente devastador, sino que marcó su proceso creativo de manera decisiva. “Era una pesadilla. Lo bonito que dejó todo eso fue que, por medio de mis canciones, tuve la oportunidad de hablar por muchas personas que a veces no saben expresar lo que sienten”, compartió.

Temas como “TQG”, “Mamiii” o “Mientras me curo del cora” son considerados por muchos como reflejo de ese dolor transformado en arte.

En respuesta a estas declaraciones, Anuel AA fue cuestionado durante una entrevista con el conductor Santiago Matías, y aunque evitó profundizar, hizo una declaración polémica: “Me ha escrito todo el mundo, pero no he visto nada. Si estuve con ella y duré todo ese tiempo, no tengo nada que decir. Una mujer hablando de un hombre es normal. Pero un hombre hablando de una mujer, que le pongan las tet**”.

Cabe recordar que, en 2023, Anuel se vio envuelto en polémicas por comentarios hacia Feid, actual pareja de Karol G, e incluso lanzó la canción “Mejor que yo”, que fue interpretada por algunos como un intento de reconquistar a la colombiana, generando críticas por el contenido explícito de su letra.

“Mañana fue bonito”, además de relatar aspectos de su vida personal, incluye momentos clave en la carrera de Karol G y busca mostrar el lado más humano detrás del fenómeno global en que se ha convertido. Para quienes deseen ver este material, estará disponible exclusivamente en Netflix a partir del jueves 8 de mayo.