Uno de los luchadores extranjeros que más se ha ganado el corazón de la afición mexicana es sin duda el Vampiro Canadiense, un gladiador que marcó época en diferentes empresas dentro del pancracio nacional y que conquistó el mundo con su calidad y carisma sobre los encordados. Aunque ya no como luchador activo, el legendario Vampiro está de vuelta en la ciudad capital, siendo el invitado especial de la Saltillomanía 2022, misma que se celebrará el día de hoy a las 18:30 horas en el Lienzo Charro Profesor Enrique González.

Tuvieron que pasar poco menos de 20 años para que el canadiense pudiera pisar el corazón de Coahuila una vez más, la última vez lo había hecho cuando estaba en pleno apogeo sobre el cuadrilátero, ahora lo hace retirado profesionalmente de los ensogados, pero con la misma energía y carisma de siempre.

Publicidad

“Estoy emocionado, viendo las montañas en el camino fue algo hermoso, tengo muchas ganas de reconectarme con el público de aquí, es una plaza muy importante para mí y estoy muy contento de estar de vuelta en esta ciudad”.

La caravana estelar Triple A celebra el XXX Aniversario a lo grande, parte su ruta de celebración es Saltillomanía, por lo que resulta muy especial ver como invitado estrella al Vampiro Canadiense, pues fue un luchador que marcó un antes y un después en una de las empresas mexicanas más importantes de todos los tiempos.

“La cultura de la lucha libre es muy importante en todo el mundo, sobre todo en México, involucra muchas cosas, la pasión, la gente y mucha energía. Es un orgullo ver cómo ha crecido todo en la lucha libre, estar tan de cerca de esta evolución”.

Publicidad

El emblema del deporte las llaves y contrallaves ha pasado por situaciones extremas, sus mejores batallas las ha librado debajo de los encordados, siempre demostrando el valor y gallardía ante todas las adversidades de la vida, con lo que se ha convertido en un ejemplo tanto arriba como abajo del enlonado.

“Hace 10 años recibí una muy mala noticia, que estaba con Alzheimer y Parkinson, en ese momento dije que había dos opciones hacerme la víctima o salir adelante y usar al Vampiro como motivo para la gente que tiene este tipo de problemas u obstáculos. Soy licenciado en psicología, empecé a alejarme de la lucha libre, me di cuenta que Vampiro es mi imagen, pero no soy yo en realidad, no por tener este tipo de cosas significa que no puedes tener una buena calidad de vida. Todo es gracias a la afición, porque eso me ayudó a llevar el proceso tan brutal, estoy muy agradecido con la afición y la gente de México”

El exmulticampeón mundial declara que lo mejor para él es convivir con los fanáticos, cosa que no era tan sencilla en otras épocas de su vida, ahora disfruta de poder tomarse fotos o conversar con quienes lo idolatran; “Disfruto mucho esta etapa del Vampiro, de poder convivir con todos los fanáticos”.

Publicidad

“Voy a estar con los fans en Saltillomanía, voy como un fanático más a disfrutar de la función, quiero disfrutar con toda la gente, estaré ahí sin ningún problema para todos los que quieran fotografías o autógrafos, hay que disfrutar de esta gran función”.