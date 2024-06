¿Y el Saltillo Soccer? Jaguares se adueña de franquicia de Cimarrones, pero no obtendrá a sus jugadores

Finalmente, la franquicia no llegó a la capital coahuilense, y se la terminó llevando Chiapas, para resucitar al extinto Jaguares FC, y con esto, el equipo chiapaneco vuelve a la vida, tras siete años de no existir. Pero no todo es fiesta, pues solo se compró la franquicia y no a los jugadores de Cimarrones.

¿JAGUARES FC EN PROBLEMAS TRAS NO TENER JUGADORES?

La directiva de Jaguares FC, tendrá que armar una platilla desde cero, pues los más de 25 jugadores con los que contaba el equipo de Sonora, no fueron incluidos en la venta.

Con información de ESPN, se indica, que solo tres jugadores que pertenecían al equipo norteño fueron incluidos en la compraventa, por lo que los demás futbolistas tendrán que buscar acomodo en otro club.

Por lo tanto, el entrenador de Jaguares, Gabriel Pereyra, y su auxiliar, Alfredo Durán, están en busca de jugadores para formar el plantel dele quipo de Tuxtla Gutiérrez.