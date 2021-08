Ya es crisis en Tigres

MONTERREY.- Los felinos siguen sin hallar el rumbo en el arranque de la nueva de Miguel Herrera. El futbol les da hoy una pronta oportunidad para recomponer el camino y no estancarse en estas primeras jornadas.

Y es que recibirán en el Volcán como parte de la jornada 5 a los Gallos Blancos, equipo que ha tenido un peor desempeño que los universitarios pues no han conseguido el triunfo y únicamente tienen 3 empates y una derrota, que los coloca en la posición 13.

En ese sentido, Miguel Herrera afirmó tras el empate a 1-1 con el Puebla de la Jornada 4, que están conscientes de sus fallas. “Nos ha pasado factura estas jornadas dobles que no nos dejan trabajar cien por ciento los partidos: hoy jugamos viernes, volvemos a jugar en martes, y volvemos a jugar en viernes, pero ya vendrá una semana donde podamos trabajar más en lo que nosotros pretendemos. Pero no hay ningún pretexto, el equipo está diseñado para pelear más arriba en la tabla y hemos dejado escapar puntos importantes”, afirmó el técnico tras el empate en visita al Puebla.

Los felinos registran tan solo 5 unidades de 12 posibles, pues han registrado un triunfo en la primera fecha, dos empates y una derrota, lo que les ubica en la posición 11.

Tal pareciera que la gran química que se vivía en Tigres en los años con Ricardo Ferretti se terminaron y ahora ya se habla hasta de problemas de vestidor, entre su nuevo técnico y los jugadores, algo ya común en la trayectoria del ‘Piojo’.

De hecho en rueda de prensa, Herrera aclaró muchos puntos que se han rumorado desde su llegada a los regios, el primero y el que más llama la atención, su relación con Gignac. “Desde que estaba en pláticas con la directiva decían que había tres jugadores que estaban al 100 por ciento con Ricardo (Ferretti), y amenazaban con irse con él, pero esos tres jugadores me han recibido de la mejor forma y hablo de Guido (Pizarro), Nahuel (Guzmán) y André... Hay buena química, intercambios y perspectivas”.

Los rumores de malas relaciones con sus jugadores, “siempre salen cuando las cosas van bien. Pueden hablar con todos los que he dirigido, con ninguno he tenido problemas, con el único fue (Roberto) Trotta (en Atlante) y al final las cosas se aclararon... Todos van y me saludan, hasta los que no me conocen. Lo que inventan me tienen sin cuidado... Si la gente se come ese pollito es su problema. Me he ido de grupos importantes sin problema alguno”.

Así que puso los puntos claros: “Se inventan cosas, se inventan circunstancias... Roma no se inventó en un día. Voy a trabajar para que esto funcione. Donde me he parado no he ofrecido sólo a hablar, tengo un promedio de 30 puntos por torneo... Yo trabajo para que los equipos funcionen, no me siento para que los jugadores sólo muestren su capacidad. Yo me acerco a los muchachos, en la parte deportiva y en la parte personal, trato de arreglar todo y que todos estén cómodos, trabajando para un fin en común”.

Herrera no pide tiempo, no pide paciencia, sólo comprensión para que los felinos caminen como se desea: “No sé si cabe pedir paciencia. Si no se han dado los resultados es responsabilidad mía, además se han cruzado jornadas dobles, no nos han permitido entrenar... No es pedir paciencia, sino entender que es otra forma. Estoy seguro que estaremos en la Liguilla y no en el repechaje”.

Además hay que agregar que la paciencia de Herrera con el francés, Florian Thauvin, ya se acabó. Para el duelo de mañana ante los Gallos Blancos de Querétaro, el Piojo mandará al galo a la banca, e incluso cambiará de formación, a línea de cinco; y es que Thauvin, en los juegos en que ha tenido oportunidad ha decepcionado y hasta ha sido expulsado.