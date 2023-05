Acelera nearshoring necesidad de certificaciones para empresas coahuilenses y mexicanas

-¿Le ha quedado grande a Coahuila el nearshoring?

R.- No, Coahuila está preparado y prueba de ello es que es de los estados que más inversión recibe y entre los municipios del estado, Ramos Arizpe, pero también Coahuila es el primero o segundo lugar per cápita en captación de empleo e inversiones, y cuenta con muy buena infraestructura.

Aunque hay un tema de infraestructura con las carreteras, pero es un problema federal, junto con el de generación de energía y esto es a nivel nacional, desde el Bajío hasta el Pacífico, hay estados como Jalisco que ya no pueden captar grandes empresas por falta de energía eléctrica.

Se debe impulsar la autogeneración de energía, pero hoy la CRE solo autoriza una generación de medio mega, por ello, ante gente del canciller Marcelo Ebrard como de la senadora, Xóchitl Gálvez n mi última participación de la mesa nacional, planteé que se apruebe la autogeneración, así como la instalación de parques privados para generar energía solar y eólica. El Gobierno Federal no gasta un peso, solo tiene que aprobar que haya más autogeneración y más redes de transmisión.

-Y mientras ello se da, para apoyar a las empresas con el nearshoring, ¿Qué certificaciones deben impulsar los Gobiernos Federal y Estatal?

R.- Las certificaciones son privadas y de las empresas, no tienen que ser impulsadas, sino apoyadas porque tienen un costo, del Gobierno Federal sabemos que no tiene interés de apoyar a las industrias, pero el Estado cuenta con un programa económico de certificaciones ISO que me tocó dejar y que pueden aprovecharlo las empresas porque es más económico, se paga a plazos y se apoya directamente a las empresas.

Finalmente, Guerra Pérez recalcó que se tiene que seguir apoyando a las empresas porque entre más cuenten con sus certificaciones, más posibilidades tendrán de ser proveedores de la gran industria que está llegando al país.