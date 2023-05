Compra JPMorgan al First Republic y despedirá a mil empleados

Luego de adquirir al First Republic Bank tras su quiebra, JPMorgan Chase & Co. notificó a unos mil empleados que no se les dará trabajo, ni siquiera temporalmente.

El banco más grande de Estados Unidos ofreció este jueves roles de tiempo completo o de transición a casi el 85% de los casi 7 mil empleados que aún trabajaban en First Republic cuando colapsó, mientras que al resto se les dijo que no recibirían ofertas, según una persona con conocimiento del asunto.

TE PUEDE INTERESAR: Se queda JP Morgan con el First Republic Bank

Los trabajos temporales serán por 3, 6, 9 o 12 meses, dependiendo del puesto, dijo la persona, que pidió no ser identificada por tratarse de información privada.

“Desde nuestra adquisición de First Republic el 1 de mayo, hemos sido transparentes con sus empleados y cumplimos nuestra promesa de actualizarlos sobre su estado laboral dentro de los 30 días”, dijo un portavoz de JPMorgan, con sede en Nueva York, en un comunicado. “Reconocemos que han estado bajo estrés e incertidumbre desde marzo y esperamos que hoy traiga claridad y cierre”, agregó.

Los exempleados de First Republic a los que no se les ofrecieron trabajos en JPMorgan “recibirán un pago y beneficios que cubrirán 60 días y se les ofrecerá un paquete que incluye un pago global adicional y cobertura de beneficios continuos”, dijo el portavoz.

First Republic dijo a fines de abril que recortaría hasta 25% de su fuerza laboral, una de una serie de acciones destinadas a reforzar el banco en problemas y tranquilizar a los inversores. Esas medidas finalmente no fueron suficientes, y la empresa con sede en San Francisco fue incautada días después.

La mayoría de los empleados que no recibieron una oferta el jueves de JPMorgan habían sido identificados como parte de los recortes planeados por First Republic, pero aún no habían sido notificados cuando el banco quebró, dijo la persona.

JPMorgan, que tenía 296 mil 877 empleados a fines de marzo, venció a sus rivales en una subasta dirigida por el gobierno para First Republic.

Como parte de su oferta ganadora, JPMorgan adquirió alrededor de 173 mil millones de dólares en préstamos de First Republic, 30 mil millones en valores y 92 mil millones en depósitos, y luego tuvo que decidir qué hacer con sus empleados, docenas de los cuales ganaban más de 10 millones de dólares al año, informó Bloomberg News este jueves.

Con información de medios