¿El SAT te quita impuestos de tu aguinaldo?... esto dice la ley

A pocos meses de concluir el año, llega una de las gratificaciones laborales más esperadas: el aguinaldo. La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que esta prestación, equivalente a 15 días de salario (o su equivalente en caso de llevar menos de un año en la compañía), es un derecho de todos los empleados del país.

Sin embargo, pese a tratarse de un pago muy esperado, no todos saben que se deben pagar impuestos por el aguinaldo. De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), esta bonificación está sujeta al pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Según la ley, todos los empleados tienen derecho a recibir su aguinaldo al ser una gratificación monetaria de carácter obligatoria, y que los patrones deben dar al final del año.

Hay situaciones por las que podrían no recibir aguinaldo. Una es cuando no están en la nómina de una empresa, es decir que no los han dado de alta ante el IMSS, o cuando están bajo el régimen de honorarios o de salarios asimilados.

Aunque sí pueden recibir algún tipo de aportación, que depende de la voluntad de la empresa y se hace a través de otra figura, como un bono y no como aguinaldo, de acuerdo con el área de educación financiera de BBVA México.

¿Quiénes no pagan ISR por el aguinaldo?

Las personas exentas son aquellas cuyo aguinaldo no rebasa el equivalente a 30 días de la Unidad de Medida y Actualización (el valor este año es de 96.22 pesos diarios), es decir, que sea inferior a 2 mil 886.6 pesos.

Si no es tu caso, entonces ¿Cómo calculo el gravamen?

Independientemente de la cantidad de dinero que recibas en tu aguinaldo, la parte exenta del impuesto siempre será la correspondiente a esos 30 días de la Unidad de Medida y Actualización.

Lo primero que debes saber es que dependiendo de tu salario es lo que se te descontará de ISR. Por su parte, el SAT asegura que lo máximo que te pueden retener es hasta el 35 por ciento.

A la parte gravable del aguinaldo; es decir, la cantidad por la que sí pagarás impuesto se le pueden aplicar varias fórmulas para el cálculo del pago de ISR por concepto de sueldo y aguinaldo, y generalmente el patrón opta por la que más le conviene al trabajador, de acuerdo con BBVA.

¿Qué es el aguinaldo?

El aguinaldo es un derecho de las y los trabajadores establecido en La Ley Federal del Trabajo en su Artículo 87. Todas las personas trabajadoras tendrán derecho a recibir, cada año.

Quienes no hayan cumplido el año de servicio, sin importar que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo, conforme al tiempo trabajado.

La Ley establece que es una obligación del empleador pagar el aguinaldo en tiempo y forma. Si se incumple, se contemplan sanciones de 50 a 500 veces UMA para este tipo de infracciones, y se determina que el trabajador contará con un año para reclamar ante las instancias jurisdiccionales competentes, esto es, Juntas de Conciliación y Arbitraje Federales o Locales y/o Tribunales Laborales Federales o Locales, y en su caso, los Centros Federal de Conciliación y Registro Laboral.