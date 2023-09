iPhone, la joya de la corona del imperio Apple

No sólo es uno de los móviles más vendidos cada año, sino que algunas de sus novedades se convierten en tendencia. Este año, además, se esperan cambios considerables, por lo que sin duda será el plato fuerte del también ya tradicional evento de Apple .

Ahora que está por salir al mercado la generación 15 del iPhone, no está de más echar un vistazo a la evolución del más famoso de los productos de Apple.

Generación 2: En esta etapa hicieron su aparición el iPhone 4 (2010), el iPhone 4S (2011), el iPhone 5 (2012), el iPhone 5S y 5C (2013), el iPhone 6 y 6 Plus (2014), iPhone 6S y 6S Plus (2015), el iPhone SE (marzo 2016), y el iPhone 7 y 7 Plus (septiembre 2016).

Ya para estos modelos hubo cambios drásticos en su físico y el sistema operativo, pues fueron cuadrados y contaron desde el iOS 4.0 hasta el 10.3, además de una clara mejora en su cámara, pues llegó a ser de hasta 12 MP.