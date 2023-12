La estrategia de Vitro para ‘quebrar’ a sus accionistas minoritarios

Lo que seguiría es que la “nueva” se quede con los negocios de la “vieja”. El plan explica que Vitro Luxemburgo “adquirirá de Vitro el 100% del Negocio Automotriz y una participación mayoritaria que implique el control de los negocios de al menos el 81% de Arquitectónico y del 51% de Envases”. Para ello, los accionistas de la nueva le inyectarán 100 millones de dólares y conseguirá que alguien les preste otros 100 millones. Y claro, cuentan además con los pagarés aportados: al fin y al cabo, la “vieja” le deberá a la “nueva” ese dividendo que aprobaron.

Ojo: la Vitro original, por ahora, seguirá listada. Se convertirá simplemente en una especie de holding, que tiene participaciones minoritarias en dos negocios (que pasan a ser controlados por Luxemburgo). Esto es, no hay técnicamente un desliste -pero en la empresa pública dejará de estar lo más valioso de la empresa.

Los accionistas que no son parte del grupo de control tenían entonces tres opciones:

La primera es quedarse con el pagaré y cobrarlo a lo largo de los siguientes 15 años. La segunda alternativa sería cambiar el pagaré por la correspondiente participación en el nuevo Vitro.

En esta segunda alternativa hay, de entrada, un obstáculo. Entre los minoritarios hay fondos e inversionistas institucionales, quienes normalmente no pueden tener acciones en empresas privadas. Para ellos, esto no es opción. Para los demás, la posibilidad de ser minoritarios en una empresa privada -una empresa que no cotiza y que por ende no tiene las mismas obligaciones de reporteo y transparencia, cuyas acciones no se pueden liquidar en un mercado abierto- no parece ser muy atractiva.

El tercer camino es vender las acciones, ya. El precio está evidentemente por debajo de lo que debiera valer una empresa así, pero para muchos lo mejor es hacerlo ya (antes de que baje más).

El 6 de diciembre, después de que la asamblea aprobara la reestructuración, más de 16 millones de acciones se vendieron (cuando en los últimos tres meses el promedio habría sido de unas 200 acciones al día). “Cabe señalar que tenemos el conocimiento de que diversos inversionistas institucionales y calificados, incluyendo los fideicomisos del plan de pensiones de Vitro y sus subsidiarias, participaron en el mercado el día de hoy”, reportó ese día la empresa a la Bolsa.

“Básicamente están acorralando a los minoritarios”, dijo un accionista.

MEJOR SOLOS QUE...

Los dueños de Vitro eligieron esta estrategia porque es, sin duda, la que más les conviene. Es también la que creen que es mejor para el futuro de su empresa y, como lo señalaron en el comunicado del 14 de noviembre, consideran que esto les facilitará el acceso a fondeo en los mercados internacionales. Vienen más oportunidades, hay planes de innovación, hay negocios por desarrollar.

Son muy pocas las empresas que viven tanto tiempo -y que se mantienen relevantes por tantos años. Los actuales dueños de Vitro —en gran medida, descendientes de los fundadores- siguen creyendo que vale la pena apostarle al vidrio. Pero mejor hacerlo solos.

Con información de Whitepaper